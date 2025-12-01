Euractiv: ЕС может расширить функции Frontex

В штат агентства могут включить операторов БПЛА, сообщает портал

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Европейский союз рассматривает возможность изменения функций Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), включая расширение его полномочий. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренние документы.

По его данным, страны ЕС изучают вопрос о включении в штат Frontex операторов БПЛА, подразделений по кибернаблюдению, а также команд, использующих системы искусственного интеллекта для мониторинга ситуации.

Ранее о пересмотре мандата Frontex в следующем году объявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и вопрос включен в план работы ЕС на 2026 год. Сейчас Frontex помогает странам ЕС в охране внешних границ сообщества, оказывая оперативную поддержку на местах, противодействуя трансграничной преступности, собирая информацию и содействуя процедурам выдворения.