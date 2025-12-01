Шор заявил, что закрывает свои соцпроекты в Молдавии из-за давления властей

Руководитель оппозиционного блока "Победа" заявил, что сотрудников организаций арестовывают, а также "тотально блокируют средства"

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Руководитель оппозиционного в Молдавии блока "Победа", бизнесмен Илан Шор заявил, что вынужден закрыть социальные проекты по поддержке граждан Молдавии из-за давления со стороны властей республики.

"Сегодня я с тяжелым сердцем объявляю о том, что вынужден закрыть свои социальные проекты в Молдове, все это время помогавшие людям выжить. <...> Средства, которые мы переводим, блокируются тотально, наших сотрудников арестовывают - вы все это видите и знаете", - написал Шор в своем Telegram-канале.