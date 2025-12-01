Шор заявил, что его сторонники в Молдавии уволятся из госорганов
КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Руководитель оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил, что его сторонники будут вынуждены уйти с выборных должностей в госорганах из-за давления со стороны прозападного правительства в Кишиневе.
"Наши народные избранники вынуждены будут уйти в отставку и снять свои полномочия. Я снимаю свою политическую поддержку. Я не имею права рисковать жизнью и свободой этих людей", - написал Шор в Telegram-канале.