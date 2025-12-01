В Польше запросили ордер на арест в ЕС украинцев, обвиняемых в диверсиях

Национальная прокуратура страны направила ходатайство в Окружной суд Варшавы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Национальная прокуратура Польши направила ходатайство в Окружной суд Варшавы о выдаче европейского ордера на арест (действует на территории ЕС) в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова, обвиняемых в подрыве железнодорожных путей на востоке страны.

"Прокурор подал в Окружной суд Варшавы ходатайство о выдаче европейского ордера на арест Евгения Иванова и Александра Кононова, подозреваемых в совершении диверсий на железнодорожной инфраструктуре в середине ноября", - написал в X пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак.

28 ноября польская полиция на основании решения суда объявила Иванова и Кононова в розыск на территории страны.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. Устроившие, по версии следствия, подрыв путей граждане Украины покинули польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.