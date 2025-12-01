Израиль завершил разработку лазерной системы ПВО "Железный луч"

Первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Израиль завершил разработку передовой системы ПВО "Железный луч", основанной на использовании лазерных технологий, первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь 2025 года. Об этом сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок Минобороны еврейского государства Даниэль Голд.

"Ожидается, что лазерная система "Железный луч" коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя. После завершения разработки и комплексной программы испытаний, подтвердившей ее возможности, мы готовы осуществить первую ее поставку Армии обороны Израиля 30 декабря 2025 года", - сказал Голд, чьи высказывания приводит пресс-служба израильского Минобороны.

Он добавил, что Израиль "одновременно уже работает над системами нового поколения". "В соответствии со стратегией Минобороны мы активно разрабатываем следующее поколение технологических "сюрпризов" для будущих конфликтов - в космической, наступательной и оборонительной сферах, и внедрим их в эксплуатацию в подходящее время", - добавил Голд.

Система "Железный луч" (известна также под названием "Щит света") предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Предполагается, что она сможет уничтожать и БПЛА малого размера.

Впервые планы по модернизации системы противоракетной обороны Израиля сообщил в 2022 году занимавший в тот момент пост премьер-министра страны Нафтали Беннет. Тогда он предложил создать оборонительную "лазерную стену", которая смогла бы заменить большое количество ракет-перехватчиков и стать более дешевой альтернативой традиционным системам ПВО. Уже в апреле 2022 года еврейское государство объявило о первых успешных испытаниях "Железного луча", в ходе которых система смогла перехватить минометные и противотанковые снаряды, а также ракеты.