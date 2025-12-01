Азаров: киевские коррупционеры могли украсть более $100 млрд иностранной помощи

По словам бывшего премьера республики, коррупционная составляющая на Украине равна приблизительно 15-30%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Коррупционеры киевского режима могли украсть свыше $100 млрд иностранных средств, выделенных на поддержку Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале экс-премьер страны (2010-2014) Николай Азаров.

"В Украину с 2022 года "вкачали" приблизительно $360 млрд. <...> Коррупционная составляющая на Украине составляет приблизительно 15-30%. Пожалуй, даже ближе к отметке 30%. <...> Если брать по минимуму, то есть 15%, то украинские коррупционеры присвоили $54 млрд. Если отталкиваться от цифры 30%, то, соответственно, $108 млрд", - написал он.

В октябре сообщалось, что более 70% украинцев отметили рост уровня коррупции в стране с начала СВО.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.