Нидерланды выделят Украине €250 млн на боеприпасы и ПВО

Исполняющий обязанности министра обороны страны Рубен Брекелманс заявил, что это единственный способ получить больше боеприпасов для Киева в очень короткий срок

Исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс © Omar Marques/ Getty Images

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Нидерланды предоставят Украине дополнительный пакет военной поддержки в размере €250 млн через инициативу PURL, позволяющую европейским странам закупать вооружения из американских запасов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

"Сегодня я объявляю о выделении €250 млн для Украины через PURL. Это единственный способ получить больше боеприпасов для ПВО в очень короткий срок, а также боеприпасов для F-16 и других материалов из американских запасов", - сказал он в преддверии встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе.

Инициатива PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) была запущена президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов. Поставки по линии PURL должны происходить каждые две-три недели.

В МИД России неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений не станут для Киева панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и будут последовательно уничтожаться вооруженными силами РФ.