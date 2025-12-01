Сийярто: Венгрия сохраняет связи с РФ с учетом ее роли в системе безопасности

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии напомнил, что Россия является самой большой страной в мире и обладает ядерным оружием

БУДАПЕШТ, 1 декабря. /ТАСС/. Венгрия сохраняет контакты с Россией не только потому, что получает оттуда нефть и газ, но и с учетом ее ключевой роли в системе международной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе "Час истины" на платформе YouTube.

"Мы не можем позволить себе отказаться от дипломатических каналов и поддержания отношений со страной, из которой к нам поступает значительная часть энергоносителей, которая, хотим мы того или нет, в будущем станет определяющим игроком не только в европейской, но и в глобальной системе безопасности", - сказал глава МИД, напомнив, что Россия является самой большой страной в мире и обладает ядерным оружием.

Сийярто также подтвердил, что Венгрии не требуется позволение Евросоюза, Германии или какого-то другого государства для развития отношений с Россией. "Слава богу, прошли те времена, когда Будапешту, чтобы что-то сделать, надо было спрашивать разрешения у Берлина", - подчеркнул он, комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил 28 ноября поездку в Москву без одобрения руководства ЕС. Ранее Сийярто уже говорил, что ни Германия, ни лидеры Евросоюза не могут указывать венгерскому правительству, с кем ему следует поддерживать межгосударственные отношения.