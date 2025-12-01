Выборы в парламент Приднестровья признали состоявшимися во всех кругах

Голосование прошло с соблюдением норм избирательного законодательства, информирует пресс-служба президента Вадима Красносельского

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Единые выборы в Верховный совет (парламент) и местные органы власти Приднестровья признаны состоявшимися во всех избирательных округах. Об этом проинформировал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) непризнанной республики Станислав Касап на встрече с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Голосование во всех округах прошло с соблюдением норм избирательного законодательства и признано состоявшимся. <...> Серьезных нарушений выявлено не было. В судебные органы и прокуратуру жалоб не поступало", - информирует пресс-служба президента по итогам встречи.

По словам главы ЦИКа, участие в выборах приняли более 102 тыс. избирателей, или 26%. Наибольшую электоральную активность проявили жители Каменского и Григориопольского районов. Согласно местному избирательному кодексу, в Приднестровье нет обязательного порога явки для признания выборов состоявшимися.

Всего на 33 депутатских мандата в парламенте Приднестровья претендуют 45 человек. Из них 32 являются действующими депутатами. В сельские и поселковые советы народных депутатов баллотируется 491 кандидат на 469 мест. В городских и районных советах на 183 депутатских мандата претендуют 235 кандидатов. Депутаты Верховного совета избираются сроком на пять лет по мажоритарной системе. Предварительные результаты выборов будут оглашены 1 декабря.