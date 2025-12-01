Депутат Рады Гончаренко: Умеров все еще остается в США после переговоров

Алексей Гончаренко добавил, что в Париже находится Владимир Зеленский, где у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров все еще находится в США, несмотря на завершившиеся еще в воскресенье переговоры с американской стороной по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Умеров остался пока в США", - написал он в Telegram-канале. Также Гончаренко сообщил, что сейчас в Париже находится Владимир Зеленский, где у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Эту информацию также подтвердило местное издание "Общественное".

Как сообщает портал Axios со ссылкой на украинских чиновников, в понедельник в Париж должен прилететь и Умеров, чтобы лично встретиться с Зеленским и "представить ему более подробный отчет о переговорах ".

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге Флориды. Со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.