Зеленский: после переговоров с США предстоит работа над "непростыми вещами"

По словам Владимира Зеленского, с дальнейшими шагами Украина определится уже после встречи с представителями украинской переговорной группы и полного доклада от них

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что по результатам переговоров украинской и американской делегаций во Флориде Киеву придется еще поработать над "непростыми вещами".

"Есть непростые вещи, по которым еще надо поработать", - написал он в Telegram-канале, комментируя работу украинской делегации на переговорах во Флориде.

По словам Зеленского, все было "очень конструктивно", однако с дальнейшими шагами Украина определится уже после встречи с представителями украинской переговорной группы и полного доклада от них.

Ранее портал Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в понедельник должен прилететь в Париж, где сейчас находится Зеленский, и доложить ему о подробностях переговоров с США.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге Флориды. Со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию. В свою очередь Axios написал, что переговоры между Киевом и Вашингтоном были трудными и касались в основном территориальных вопросов. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник сообщило, что стороны не смогли окончательно согласовать финальный текст мирного плана.