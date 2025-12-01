ОБСЕ окончательно распустила минскую группу

ВЕНА, 1 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) окончательно распустила минскую группу и связанные с ней структуры, сообщила пресс-служба международной организации.

Минский процесс ОБСЕ был запущен в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта, его основным элементом стала минская группа, сопредседателями которой выступали Россия, США и Франция.

"ОБСЕ окончательно завершила работу минского процесса и связанных с ним структур в 23:59 30 ноября в соответствии с решением Совета министров от 1 сентября 2025 года, которое последовало за совместным обращением Армении и Азербайджана к финскому председательству ОБСЕ", - отмечается в пресс-релизе.