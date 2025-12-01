Gazeta Wyborcza: украинские банды превратили парк Варшавы в очаг преступности

По данным издания, только за 10 месяцев полиция выезжала в парк 946 раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банды молодых украинских мигрантов превратили Свентокшиский парк в центре Варшавы в место драк, грабежей, пьянства и разбойных нападений. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

По данным издания, только за 10 месяцев года полиция выезжала в парк 946 раз, то есть примерно по 3 раза в сутки. Последний серьезный рейд силовики провели в середине ноября, когда на место массовой драки молодых украинцев приехали сразу восемь патрульных автомобилей. По подсчетам стражей порядка, в драке участвовали примерно 50 человек, многие из которых были с холодным оружием.

Газета называет Свентокшиский парк "одним из самых опасных мест в Варшаве", где криминогенная ситуация ухудшается год от года. В 2023 году полицейским приходилось выезжать в парк 791 раз, в 2024 году - 891 раз.

В ответ на растущую агрессивность молодых украинцев в районе парка увеличивается и количество различных антиукраинских акций. С января по ноябрь там было зарегистрировано 543 преступления, направленного против украинских мигрантов, что на 159 больше, чем за тот же период 2024 года.

Свентокшиский парк расположен с северной стороны Дворца культуры и науки, подаренного социалистической Польше Советским союзом в 1955 году.