The Economic Times: визит Путина в Индию послужит укреплению связей двух стран

По словам собеседников издания, Россия обладает большим опытом научных исследований, а также в разработке коммуникационных и вычислительных технологий

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Предстоящий 4-5 декабря государственный визит в Индию президента России Владимира Путина будет служить развитию торгово-инвестиционного и экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на официальные источники.

Во время визита российского лидера в Нью-Дели пройдет бизнес-форум деловых кругов, посвященный расширению экспорта индийской машиностроительной продукции на рынок РФ, увеличению поставок из южноазиатской республики продовольственных товаров, в том числе морепродуктов, изучению потенциала предоставления цифровых услуг, а также увеличению закупок Россией продукции индийской фармацевтики.

По словам собеседников The Economic Times, Россия обладает большим опытом научных исследований, а также в разработке коммуникационных и вычислительных технологий. Индия добилась значительных успехов в создании цифровой инфраструктуры и программных систем. Партнерство двух стран в этих сферах откроет возможности для совместного развития Индии и России, в том числе их сотрудничества в создании искусственного интеллекта, цифровых и других высоких технологий.

На форуме также будут рассмотрены перспективы расширения присутствия индийских поставщиков на российском рынке, активизации промышленной кооперации и разработки новых совместных проектов. Его участники уделят внимание политическим, инвестиционным и другим механизмам, необходимым для стимулирования совместных инноваций в сфере здравоохранения для увеличения производства лекарств, роста сотрудничества в области современных медицинских технологий и услуг.

По информации издания, в связи с готовностью двух стран подписать соглашение о мобильности одна из сессий деловой встречи будет посвящена привлечению индийских трудовых ресурсов в Россию. Обсуждение пройдет на фоне большого интереса РФ к привлечению квалифицированных кадров из Индии на свой рынок труда и роста потока индийских специалистов в российские города и регионы.

Дальнейшее развитие торгово-экономических отношений России и Индии укрепит стремление обеих стран увеличить объем двусторонней торговли до $100 млрд к 2030 году, подчеркивает The Economic Times.