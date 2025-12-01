Литва на уровне ЕС поднимет вопрос борьбы с шарами с контрабандой из Белоруссии

Как отметил замминистра обороны республики Каролис Алекса, рассматриваются варианты приземления этих объектов, а также их уничтожения военными средствами

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Литва вынесет на уровне ЕС на повестку дня вопрос борьбы с воздушными шарами, которыми организаторы контрабанды переправляют из Белоруссии через границу более дешевые сигареты, создавая тем самым угрозу безопасности гражданской авиации. Об этом заявил журналистам в кулуарах заседания глав военных ведомств стран ЕС в Брюсселе замминистра обороны Литвы Каролис Алекса.

"Обсуждение ситуации с шарами-нарушителями поднимем отдельным вопросом с просьбой предложить инновационные решения проблемы, так как технологически это не самый простой вопрос", - сказал он.

Как отметил замминистра, рассматриваются варианты приземления этих объектов, а также их уничтожения военными средствами. "И тот, и другой вариант связан с серьезными вызовами - как техническими, так и с точки зрения безопасности. Хотим попросить помощи союзников", - заявил Алекса.

Организаторы контрабанды из Белоруссии используют неуправляемые метеозонды для переброски в Литву сигарет. Эти объекты угрожают безопасности полетов воздушных судов. Приходится регулярно закрывать Вильнюсский международный аэропорт. На прошлой неделе это произошло три раза.