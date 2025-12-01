Syria TV: силы безопасности Сирии ликвидировали подпольные ячейки ИГ

По информации канала, двух террористов нейтрализовали, еще девять - задержали

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности, подчиняющиеся новым властям Сирии, провели в провинции Идлиб на северо-западе республики две операции, в результате которых были ликвидированы ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на службу внутренней безопасности провинции.

Согласно сведениям канала, в ходе операций были нейтрализованы два террориста, еще девять боевиков были задержаны. При них было найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства.

Боевики ИГ с 2013 года действовали на территории Сирии и Ирака. К середине 2015 года группировка, по разным данным, контролировала около 70% сирийской территории. В этой ситуации президент России Владимир Путин по просьбе Башара Асада, находившегося в то время на посту президента Сирии, принял решение о начале военной операции в арабской республике. 30 сентября 2015 года Воздушно-космические силы РФ приступили к нанесению авиаударов по позициям террористов. 20 октября 2018 года занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бандформирования ИГ полностью разгромлены при поддержке России за три года боевых действий в Сирии. На территории арабской республики продолжают орудовать подпольные ячейки террористов.