На Украине из-за отключений электроэнергии возникли проблемы с продуктами

Большая часть предприятий вынуждена использовать генераторы, однако те не могут покрыть все потребности бизнеса, а энергия от них намного дороже сетевой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украинские предприятия не могут обеспечить население продуктами и лекарствами в необходимых объемах из-за отключений электроэнергии и вынужденного использования генераторов.

Из-за блэкаутов, пишет украинское издание "Страна", несколько предприятий пищевой промышленности не могут выполнять производственные планы и отгружать в розницу законтрактованные объемы продукции.

"Не удивлюсь, если вскоре в магазинах начнутся перебои с едой. Экономика разваливается очень быстро", - приводит издание слова неназванного предпринимателя в сфере пищепрома. Уточняется, что большая часть предприятий вынуждена использовать генераторы, однако те не могут покрыть все потребности бизнеса, а энергия от них намного дороже сетевой.

Представитель фармацевтической отрасли глава ассоциации "Фармрада" Елена Прудникова в свою очередь сообщила изданию, что по этой же причине страдают и аптеки. "Аптеки, которым государство ограничило розничные наценки на медикаменты, работать на генераторах долго не смогут. Уже сейчас аптеки уменьшают ассортимент, избавляясь от наименее ходовых позиций. А в последующем, не исключено, некоторые могут просто закрыться", - цитирует "Страна" Прудникову.

При этом глава общественного объединения SaveФОП Сергей Доротич сообщил, что многие предприниматели уже начали закладывать рост затрат из-за перебоев с электричеством и использования генераторов в ценники. "Кто-то накидывает на сырье свои пару процентов, кто-то - на логистику, переработку и продажу. В итоге получаем до плюс 20% к розничному ценнику, и все это оплатит покупатель", - сказал Доротич.

В начале ноября власти Украины заявили об очередном массовом повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор неоднократно поступала информация о новых взрывах на энергообъектах. По информации Минэнерго, повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины, их производительность значительно снижена. Из-за массового повреждения генерирующих и распределяющих объектов ежедневно вводятся графики отключения электроэнергии (по 8-16 часов в сутки). Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, графики могут сохраняться в течение всей зимы. По подсчетам ТАСС, с февраля 2022 года Украина потеряла около 80% мощностей энергосистемы.