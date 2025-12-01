Министр энергетики Саудовской Аравии дал совет туристам перед посещением Москвы

Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд посоветовал брать с собой теплые вещи

Редакция сайта ТАСС

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд посоветовал туристам брать в Москву теплые вещи, отметив, что погода российской столицы может их удивить.

По словам министра, Россия и Саудовская Аравия способствуют туризму и культурному обмену между странами. "Я думаю, в Саудовской Аравии есть что посмотреть и, конечно же, есть что открыть для себя в Москве. Единственный совет, который я дам людям: никогда не думайте, что сентябрь будет летним днем. Убедитесь, что наденете теплую куртку, потому что вы будете удивлены", - сказал он в ходе межправкомиссии с РФ.

Ранее РФ и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов.

"У меня остались хорошие впечатления от поездки в Москву в середине сентября. Я подумал, что лето было теплое, поэтому надел костюм. Оказавшись на Красной площади, я носился как сумасшедший, пытаясь найти, чем укрыться, потому что было очень холодно и зябко. Так что пальто просто необходимо на всякий случай", - рассказал он.

В 2025 году министр энергетики Саудовской Аравии принимал участие в Российской энергетической неделе.