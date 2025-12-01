Эксперт Мозер-Пуангсуван: Украина с 2022 года применяет новый тип мин

Такие мины неизвестного происхождения доставляются дронами, отметил соавтор доклада по мониторингу использования противопехотных мин за 2025 год

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 2022 года используют новый тип мин неизвестного происхождения, доставляемый дронами. Об этом заявил Иешуа Мозер-Пуангсуван, соавтор доклада по мониторингу использования противопехотных мин за 2025 год, который подготовлен группой независимых экспертов.

"С 2022 года [авторы] мониторинга сообщают о новых случаях использования противопехотных мин украинскими войсками, - рассказал эксперт на презентации доклада в штаб-квартире ООН в Женеве. - Сюда входит использование новых мин неизвестного происхождения, доставляемых с помощью дронов".

Эксперт подчеркнул, что для выявления случаев использования мин авторы доклада "пользуются открытыми источниками информации", как и Международный уголовный суд. "В социальных сетях есть сообщения от самих комбатантов о том, что устройства, доставляемые дронами и функционирующие как противопехотные мины, производятся на Украине или для Украины", - добавил Мозер-Пуангсуван. По его словам, эксперты мониторинга "по-прежнему не уверены в происхождении этих 3D-печатных противопехотных мин, используемых Украиной", но рассчитывают получить больше информации в будущем году.

Доклады по мониторингу использования противопехотных мин (Landmine Monitor) и кассетных боеприпасов (Cluster Munition Monitor) публикуются ежегодно с 1999 года и 2010 года соответственно. Сбором данных и анализом ситуации в этой области по заказу Международного движения за запрещение противопехотных мин (ICBL) и Коалиции по кассетным боеприпасам (CMC) занимается группа независимых экспертов из неправительственных организаций. Результаты их исследований часто представляются на пресс-конференциях в штаб-квартире ООН в Женеве, организованных при поддержке Института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР). При этом в подготовке докладов структура ООН не задействована.

ICBL основано в 1992 году и объединяет более 1,4 тыс. групп, действующих более чем в 90 странах мира. В 1997 году движение было удостоено Нобелевской премии мира за усилия по заключению Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. С момента вступления конвенции в силу в 1999 году к ней присоединились 164 государства.