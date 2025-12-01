В Грузии учредили партию, выступающую против вступления страны в ЕС и НАТО

Лидер партии "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили считает, что нейтралитет поможет восстановлению территориальной целостности страны, а также ее транзитной роли

ТБИЛИСИ, 1 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая нейтральная Грузия", которая выступает против присоединения страны к ЕС и НАТО, провела учредительное собрание. Об этом сообщил телеканал "Рустави 2".

"Мы должны свыкнуться с тем, что, если продолжим пребывать в евроиллюзиях, рано или поздно Вашингтон и Брюссель вновь смогут привести к власти собственную агентуру. Партия "Нейтральная Грузия" сделает все для того, чтобы эта евроиллюзия закончилась, чтобы мы реально посмотрели на то, что нужно и полезно для спасения и развития страны", - заявил лидер партии Вато Шакаришвили, который был избран ее исполнительным секретарем.

По его словам, нейтралитет поможет восстановлению территориальной целостности страны, а также ее транзитной роли. Кроме того, нейтральный статус Грузии, как отметил Шакаришвили, будет способствовать проведению суверенной экономической политики, иначе США и ЕС продолжат диктовать, с кем стоит вести торговлю, а с кем нет.

В 2024 году было создано общественное движение "Нейтральная Грузия", которое заявило, что стране следует отказаться от планов стать членом ЕС и НАТО. На презентации движения в июле 2024 года ее основатель Вато Шакаришвили заявил, что "Нейтральная Грузия" в дальнейшем станет партией и примет участие в парламентских выборах 2028 года.