Белоруссия заявила Литве протест в связи с нарушением границы БПЛА 30 ноября

Белорусский МИД расценивает нарушение границы литовским БПЛА как провокацию против Минска и Варшавы

Редакция сайта ТАСС

© Денис Викторов/ ТАСС

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Минск заявил Вильнюсу протест в связи с тем, что 30 ноября БПЛА прибалтийской республики нарушил воздушное пространство Белоруссии и упал в черте Гродно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Читайте также

"Время — деньги": смогут ли Белоруссия и Литва урегулировать ситуацию на границе

"1 декабря в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Республики Беларусь беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литовской Республики 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что указанный БПЛА незаконно вторгся в воздушное пространство Белоруссии из Лаздийского района Литвы и упал в черте Гродно.

"Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы. Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша", - говорится в сообщении.

Белорусский МИД подчеркнул, что "подобные действия представляют собой угрозу безопасности Республики Беларусь и являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации". В связи с этим Минск требует от Вильнюса "немедленно представить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна". Также в числе требований проведение тщательного расследования инцидента и привлечение к ответственности виновных в организации данного провокационного акта.

"Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки", - добавили в дипведомстве.