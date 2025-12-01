Эксперт Чандран: население Индии прекратит расти к 2080 году

Генеральный секретарь Индийской ассоциации по изучению народонаселения считает, что к этому времени в стране будут проживать около 1,8-1,9 млрд человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Численность населения Индии прекратит расти к 2080 году и стабилизируется на уровне 1,8-1,9 млрд человек. Об этом сообщил в интервью агентству PTI генеральный секретарь Индийской ассоциации по изучению народонаселения (IASP ) Анил Чандран.

"В 2000 году общий коэффициент рождаемости в Индии составлял 3,5, сейчас он равен 1,9. Это резкое снижение роста населения, что свидетельствует о серьезных изменениях в демографических процессах в стране", - сказал он.

"По всем оценкам, максимальная численность жителей Индии не достигнет 2 млрд человек и останется на уровне не выше 1,9 млрд, что ниже уровня воспроизводства населения, необходимого для поддержания его численности из поколения в поколение без миграции", - уточнил Чандран.

По его словам, в первую очередь причиной снижения темпов роста рождаемости в Индии стало повышение социально-экономического и образовательного уровня населения. Повышение уровня грамотности среди женщин прямо повлияло на решения, связанные с браком и деторождением, что привело к уменьшению числа детей в семьях. Доступность средств контроля над рождаемостью еще больше ускорила этот процесс. В Индии растет число поздних браков из-за стремления молодежи, прежде всего девушек, сделать карьеру.

По данным опубликованного в июне демографического отчета ООН, Индия остается самой густонаселенной страной в мире - в республике проживало 1,46 млрд человек. Численность индийцев начнет сокращаться через 40 лет.

Пожилое население (65 лет и старше) Индии в настоящее время составляет 7%, и ожидается, что этот показатель будет в ближайшие десятилетия увеличиваться по мере повышения продолжительности жизни. По прогнозам ООН, в 2025 году средняя продолжительность жизни составит 71 год для мужчин и 74 года для женщин.