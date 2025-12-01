Премьер Японии заявила генсеку НАТО о "стратегической важности" сотрудничества

Санаэ Такаити и Марк Рютте договорились работать над тем, чтобы "вывести отношения на новый уровень"

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии считает "стратегически важным" сотрудничество с НАТО. Об этом японский премьер Санаэ Такаити заявила во время телефонного разговора с генсеком альянса Марком Рютте.

"Такаити подчеркнула, что безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неделима, а сотрудничество Японии с НАТО и НАТО со странами-партнерами (Япония, Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея) имеет стратегическое значение", - говорится в сообщении японского МИД.

Такаити и Рютте, как отмечается, договорились работать над тем, чтобы "вывести отношения на новый уровень".

Япония в последние годы активно развивает сотрудничество с НАТО. В январе в Брюсселе было открыто отдельное постпредство Японии при НАТО, а в апреле Токио посетил Рютте, с которым занимавший тогда пост премьера Сигэру Исиба договорился о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.