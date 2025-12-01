Глава МИД Японии: Токио настроен на мирный договор с Москвой

Тосимицу Мотэги назвал вопрос о "северных территориях" самым важным в отношениях с Россией

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги © Ben Stansall/ Pool Photo via AP

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии настроено на решение вопроса принадлежности "четырех северных островов" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и заключение мирного договора с Россией. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги на встрече с мэром города Нэмуро, расположенного в самой северной и ближней к РФ префектуре Хоккайдо, Масатоси Исигаки.

"Исигаки передал министру Мотэги письмо с требованием решения проблемы "северных территорий" и скорейшего возобновления обменов с "четырьмя островами", в первую очередь посещения могил", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

В ответ, как отмечается, Мотэги заявил, что "вопрос о "северных территориях" остается самым важным в отношениях Японии и России". "Отношения Японии и России находятся в сложных условиях, однако неизменным остается курс на решение вопроса о принадлежности "четырех северных островов" и заключение мирного договора", - привело ведомство слова министра.

Москва и Токио с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились.