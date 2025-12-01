Литва из-за метеозондов расследует факты помощи иностранному государству
ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Литвы начала расследование фактов помощи иностранному государству, связанных с запуском организаторами контрабанды с территории Белоруссии и приемом сообщниками в Литве метеорологических зондов с грузом сигарет. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
"Решение об открытии предварительного следствия принято с учетом оценки систематически фиксируемых радарами полетов из Белоруссии воздушных шаров с контрабандой, которую принимают сообщники в Литве", - говорится в сообщении.
Их действия могут быть квалифицированы как помощь иностранному государству против Литвы.
"Тем самым создаются дополнительные угрозы национальной безопасности", - подчеркнула генпрокуратура.
Помощь другому государству в действиях против Литвы карается лишением свободы на срок от двух до семи лет.