Литва из-за метеозондов расследует факты помощи иностранному государству

Подобные преступления в стране караются лишением свободы на срок от двух до семи лет

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Литвы начала расследование фактов помощи иностранному государству, связанных с запуском организаторами контрабанды с территории Белоруссии и приемом сообщниками в Литве метеорологических зондов с грузом сигарет. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

"Решение об открытии предварительного следствия принято с учетом оценки систематически фиксируемых радарами полетов из Белоруссии воздушных шаров с контрабандой, которую принимают сообщники в Литве", - говорится в сообщении.

Их действия могут быть квалифицированы как помощь иностранному государству против Литвы.

"Тем самым создаются дополнительные угрозы национальной безопасности", - подчеркнула генпрокуратура.

Помощь другому государству в действиях против Литвы карается лишением свободы на срок от двух до семи лет.