"Первый информационный": упавший в Белоруссии литовский БПЛА был разведывательным

Длина аппарата составляла 91 см, высота - 30 см, уточнил телеканал

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Упавший 30 ноября в Белоруссии, в черте Гродно, литовский беспилотник был разведывательным. Об этом сообщил белорусский телеканал "Первый информационный".

МИД республики в связи с инцидентом выразил протест Вильнюсу и потребовал расследовать обстоятельства происшествия.

По информации телеканала, длина аппарата составляла 91 см, высота - 30 см, ширина - 8,5 см. "По сути, неприметный карликовый разведчик", - отметил телеканал, показав кадры с упавшим БПЛА. На беспилотнике видна маркировка: Aero-naut, САМZcarbon и адрес немецкого сайта производителя: aero-naut.de. Маркировка на крыльях дрона - R250204. "Дрон был начинен по последнему слову техники: навигационное оборудование, видеокамера, две карты памяти на 32 ГБ. Целый архив в кармане", - рассказали в эфире телеканала.

Расшифровка данных показала, что полет БПЛА длился 2 часа 42 минуты. Точка старта - литовская территория, окрестности населенного пункта Капчяместис. Пролетев над Гродно, дрон должен был уйти в Польшу и взять курс в сторону Германии. Над польским городом Быдгощ беспилотник должен был развернуться и лететь обратно в сторону Гродно, затем снова пересечь польско-белорусскую границу и из Гродно вернуться обратно в Литву. "То есть маршрут беспилотника - это готовый дипломатический скандал", - отметили в эфире.

Пресс-служба белорусского МВД сообщила, что дрон был оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Также с беспилотника был осуществлен сброс "печатной продукции экстремистской направленности".