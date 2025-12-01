В Белоруссии сообщили об экстремистских материалах в упавшем литовском БПЛА

По информации МВД республики, дрон оборудован камерой с возможностью сбора разведывательных данных

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Запущенный с территории Литвы и упавший в Белоруссии БПЛА перед падением разбросал над Гродно экстремистские материалы. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД.

"Вчера на одной из улиц Гродно обнаружен БПЛА неизвестного происхождения. В ходе осмотра милиционерами установлено, что дрон оборудован фотовидеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности", - говорится в сообщении.