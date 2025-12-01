ЕК: страны ЕС передадут Киеву оружие на "миллиарды евро" по программе SAFE

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье отметил, что не может назвать точную сумму

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Киеву 15 стран ЕС передадут оружие на "миллиарды евро" из программы милитаризации ЕС SAFE (бывшая ReArm EU). Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

"Национальные планы 15 государств ЕС включают поддержку Украины, - заявил он. - Я не могу назвать точную сумму, но речь идет о миллиардах, а не о миллионах евро".

Ранее Еврокомиссия сообщила, что в программе милитаризации ЕС суммарным объемом €150 млрд намерены принимать участие 19 стран ЕС из 27. 15 государств из числа решивших присоединиться к программе согласились направить Украине вооружения. Представитель ЕК не ответил на вопрос, какие страны отказались использовать финансирование из этой программы на поддержку Киева.

Программа милитаризации ЕС SAFE была создана в январе 2025 года под названием "Перевооружить ЕС" (ReArm EU), однако потом Еврокомиссия сменила ее название. Ее объем составляет €150 млрд, она предусматривает финансирование совместных военных проектов в странах Евросоюза за счет средств, привлеченных Еврокомиссией. В рамках этой программы страны ЕС могут направлять часть закупленного оружия на Украину, а также привлекать Украину в качестве субподрядчика для производства отдельных вооружений или их компонентов, кроме того, Киев намерен предоставлять условия для испытаний прототипов на поле боя.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что наличие капитала третьих стран в производящих вооружения на Украине предприятиях не дает им иммунитета от российских ударов. Он также неоднократно заявлял, что любые западные поставки оружия Киеву "являются законной целью" для ВС РФ.