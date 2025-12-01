Каллас: ЕС пока не выполнил обещание поставить 2 млн снарядов на Украину

Глава дипслужбы Евросоюза отметила, что у нее были консультации со странами, которые намерены нарастить свои усилия

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Евросоюз пока не выполнил свое обещание поставить Украине 2 млн артиллерийских боеприпасов, признала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"К сожалению, мы пока не выполнили наши обязательства по снарядной инициативе. У меня были консультации со странами, которые намерены нарастить свои усилия", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

Она не назвала, сколько точно боеприпасов недопоставил Евросоюз, и сколько еще времени для этого понадобится.

Весной 2025 года Каллас обещала, что ЕС предоставит Украине 2 млн артиллерийских снарядов, калибра 155 мм до конца года. В начале сентября она заявляла, что ЕС выполнил свои обещания на 80%, а 100% будут поставлены "к концу октября". Однако к концу октября она признала, что ЕС недопоставил Киеву 300 тыс. снарядов.

В 2023-2024 годах ЕС также не выполнил в срок свое обещание поставить Киеву 1 млн боеприпасов.