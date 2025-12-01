Vijesti: у Черногории и Албании при вступлении в ЕС отнимут право вето на расширение

По данным газеты, ограничение будет распространяться на переговоры Брюсселя как с Украиной и Молдавией, так и с балканскими государствами

БЕЛГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Черногория, Албания и другие потенциальные новые члены Евросоюза будут лишены права налагать вето на вступление в объединение других государств. Об этом сообщает черногорская газета Vijesti со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По данным собеседников издания, в ЕС "практически достигнут консенсус" относительно включения данного пункта в соглашение о присоединении Черногории к объединению. Источники газеты также утверждают, что премьер-министр Албании Эди Рама уже выразил готовность отказаться от права вето на дальнейшее расширение Евросоюза.

Как отмечается в публикации, ограничение права вето будет распространяться на переговоры Брюсселя как с Украиной и Молдавией, так и с балканскими государствами. Такая мера вводится на фоне политики Хорватии и Болгарии, ради собственных интересов блокирующих евроинтеграцию Черногории и Северной Македонии соответственно.

Ранее о возможности вступления в Евросоюз к 2030 году Албании, Молдавии, Украины и Черногории заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Положение о "безальтернативности" будущего Балкан в составе Евросоюза содержалось в итоговой декларации саммита ЕС в греческих Салониках в 2003 году.