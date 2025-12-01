В Грузии начали расследование из-за материала Би-би-си о химоружии на митингах

Цель - установить, на какую информацию опирались интервью, которые легли в основу сюжета, отметили в грузинской Службе государственной безопасности

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 1 декабря. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование по статье о помощи иностранной организации во вражеской деятельности из-за материала вещательной корпорации Би-би-си о якобы применении против митингующих химоружия. Об этом говорится в заявлении СГБ.

Ранее Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Выводы авторов статьи основывались на комментариях участников акций протеста в Тбилиси. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обвинила корпорацию в распространении ложной информации и заявила, что подаст против нее иски в международные суды.

"Мы начали расследование по статье 333 Уголовного кодекса о превышении служебных полномочий и статье 319, которая подразумевает помощь во вражеской деятельности иностранной организации", - говорится в заявлении.

Спецслужба отмечает, что цель расследования - установить, на какую информацию опирались интервью, которые легли в основу сюжета. СГБ подчеркивает, что информация Би-би-си содержит признаки преступлений, которые нарушают интересы граждан, а также вредят международному имиджу и репутации страны и направлены на вмешательство в государственные интересы Грузии.