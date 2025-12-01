Правозащитники назвали неприемлемыми действия Киева по выходу из Оттавской конвенции

Правозащитник Иешуа Мозер-Пуангсуван назвал планы Киева "фантазией", напомнив, что Украина продолжат использовать, приобретать и даже самостоятельно производить противопехотные мины

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Украины ведут себя неприемлемо, предпринимая шаги по выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и при этом одновременно активно применяя, закупая и производя их. Такое мнение выразил правозащитник Иешуа Мозер-Пуангсуван, соавтор доклада по мониторингу за использованием противопехотных мин за 2025 год.

15 июля Верховная рада Украины приняла законопроект о выходе из Оттавской конвенции. Законопроект был внесен в Раду в исполнение поручения Владимира Зеленского.

Мозер-Пуангсуван назвал планы Киева "фантазией", напомнив, что Украина продолжат использовать, приобретать и даже самостоятельно производить противопехотные мины.

"Поэтому мы не принимаем эту юридическую процедуру, - заявил правозащитник на представлении доклада в штаб-квартире ООН в Женеве. - Договор о запрещении мин явно предназначен для применения во время вооруженных конфликтов".

Доклад по проблеме использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов подготовлен международными экспертами по заказу Международного движения за запрещение противопехотных мин (ICBL) и Коалиции по кассетным боеприпасам (CMC). Его презентация состоялась при поддержке Института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР). Сама структура не участвовала в подготовке отчета.

Выход из конвенции

Согласно статье 20 Оттавской конвенции, любое государство имеет право выйти из соглашения, однако выход вступает в силу только через шесть месяцев со дня отправки соответствующего уведомления всем участникам международного договора, генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН. Кроме того, если на момент истечения этого срока заявившая о выходе сторона находится в вооруженном конфликте, выход вступает в силу лишь после его окончания.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. Помимо Украины, о выходе из этого договора заявляли страны Балтии, Польша, Финляндия.