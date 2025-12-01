Нидерланды и Украина договорились о создании совместного производства БПЛА

Страны подписали соглашение, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Нидерланды и Украина подписали соглашение о создании совместного производства беспилотников на территории Нидерландов. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

"Нидерланды сегодня подписали соглашение с Украиной, чтобы запустить военное производство на своей территории", - сказала Каллас. Ранее Нидерланды заявляли о планах развернуть на своей территории производство беспилотников для Украины.