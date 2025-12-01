The Intercept: США хотят обязать Африку передавать медданные в обмен на помощь

Согласно проекту соглашения, заинтересованные страны будут должны делать это в течение 25 лет, пишет портал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация США намерена потребовать от стран Африки предоставлять ей медицинские данные, включая информацию об абортах, в обмен на помощь в сфере здравоохранения. Об этом сообщает портал The Intercept со ссылкой на проект соглашения.

Согласно проекту, чтобы получить доступ к средствам для борьбы с малярией, туберкулезом, а также к финансированию в рамках программы PEPFAR (чрезвычайный план США по борьбе со СПИДом, запущен в 2003 году), заинтересованные страны будут должны в течение 25 лет предоставлять Вашингтону большой объем медицинских и эпидемиологических данных. От государств также потребуется предоставить "доступ к любым данным", необходимый для контроля соблюдения поправки Хелмса, запрещающей использование средств США для проведения абортов за рубежом.

Отмечается, что проект соглашения разработан в рамках новой глобальной стратегии США в области здравоохранения Госдепартамента и подразумевает двусторонние соглашения. Переговоры с десятками стран, в основном африканскими, должны быть завершены до конца года. Руководитель американской неправительственной организации "Совет мирового здравоохранения" Элиша Данн-Джорджиу высказала мнение, что многие страны, испытывающие нехватку средств на закупку лекарств и профилактику ВИЧ, могут принять условия США. "Люди болеют. Лекарства трудно найти. <...> Многие страны чувствуют себя настолько загнанными в угол из-за [недостатка] финансирования, что пойдут на эту сделку", - сказала она.

Ранее в Госдепартаменте заявили порталу Semafor, что США продолжат оказывать помощь Африке, в том числе медицинскую, однако намерены инвестировать больше в страны Западного полушария и государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Представитель Госдепа добавил, что объемы инвестиций в конкретные государства будут зависеть от "показателей заболеваемости и благосостояния", а также "стратегического расположения стран".

3 февраля администрация Трампа фактически приостановила деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило 83% программ этого ведомства.