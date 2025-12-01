Каллас: ЕС потратил на Украину свыше €187 млрд

Глава дипслужбы ЕС призвала наращивать финансирование Украины исходя из принципа, что чем больше денег будет потрачено, тем сильнее страна будет на поле боя

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Christophe Gateau/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. ЕС и его страны - члены уже потратили на поддержку Украины свыше €187 млрд, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

"ЕС уже предоставил поддержку Украине в €187 млрд - больше, чем кто бы то ни было другой", - заявила она. Каллас призвала наращивать финансирование Украины исходя из принципа, что чем больше денег будет потрачено на Украину, тем сильнее она будет на поле боя, а "чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она окажется за столом переговоров".