ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Каллас: ЕС потратил на Украину свыше €187 млрд

Глава дипслужбы ЕС призвала наращивать финансирование Украины исходя из принципа, что чем больше денег будет потрачено, тем сильнее страна будет на поле боя
Редакция сайта ТАСС
14:28

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

© Christophe Gateau/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. ЕС и его страны - члены уже потратили на поддержку Украины свыше €187 млрд, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

"ЕС уже предоставил поддержку Украине в €187 млрд - больше, чем кто бы то ни было другой", - заявила она. Каллас призвала наращивать финансирование Украины исходя из принципа, что чем больше денег будет потрачено на Украину, тем сильнее она будет на поле боя, а "чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она окажется за столом переговоров". 

УкраинаКаллас, Кая