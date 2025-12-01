Зеленский договорился обсудить с Уиткоффом детали переговоров по урегулированию

Команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов, сообщил он

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский договорился со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом лично обсудить детали переговоров по украинскому урегулированию.

"Только что вместе с Эмманюэлем Макроном - также Кир Стармер был на связи - говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично - команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге Флориды. Со стороны США принимали участие Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.

Зеленский сейчас находится в Париже, где у него состоялся разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщает портал Axios со ссылкой на украинских чиновников, в понедельник в Париж должен прилететь и Умеров, чтобы лично встретиться с Зеленским и "представить ему более подробный отчет о переговорах".