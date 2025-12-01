Конгрессвумен Тейлор-Грин призвала заняться здравоохранением США

Марджори Тейлор-Грин отметила, что стоит уделить внимание этому вопросу, а не заниматься попытками организации переворота в Венесуэле

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) призвала уделить время решению проблем в национальной системе медицинского страхования, а не заниматься попытками организации государственного переворота в Венесуэле.

"Исправьте систему медицинского страхования. А не меняйте режим в Венесуэле", - написала она в X.

Законодатель в течение долгого времени считалась одним из ближайших соратников президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Однако на прошлой неделе американский лидер подверг ее жесткой критике и заявил, что больше не станет поддерживать ее на выборах. Президент отметил, что Тейлор-Грин жалуется на принятые им решения в политической сфере. Законодатель ранее, в частности, отмечала, что Трамп слишком много внимания уделяет внешнеполитическим вопросам в ущерб внутриполитическим. Она позднее заявила, что подвергалась резкой критике со стороны американского президента из-за того, что призывала рассекретить материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство.

22 ноября она объявила, что намерена оставить свою должность 5 января 2026 года.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.