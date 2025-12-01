В столице ЦАР прошел военный парад в честь Дня республики

В мероприятии приняли участие около 8 тыс. военных и представителей других силовых структур Центрально-Африканской Республики, а также миротворческие контингенты Португалии, Руанды, Бутана, Египта, Бангладеш, Индонезии, Уганды, действующие под эгидой ООН в составе миссии МИНУСКА

БАНГИ, 1 декабря. /ТАСС/. Военный парад в честь 67-й годовщины обретения независимости прошел в столице Центрально-Африканской Республики, городе Банги, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В параде приняли участие около 8 тыс. военных и представителей других силовых структур ЦАР, а также миротворческие контингенты Португалии, Руанды, Бутана, Египта, Бангладеш, Индонезии, Уганды, действующие под эгидой ООН в составе миссии МИНУСКА. Наблюдали за парадом порядка 10 тыс. зрителей, включая президента страны Фостена-Арканжа Туадера. Помимо парадных расчетов, по площади проехали военные пикапы, мотоциклисты, грузовики, катера на тягачах. Авиационную часть парада представили два учебно-тренировочных самолета Aero L-39 Albatros, транспортный самолет Ил-76 и вертолет Ми-8.

Перед прохождением парадных коробок на площади состоялся салют с цветным дымом в тонах национального флага - подарок российских специалистов жителям Банги к празднику.

"Ровно 67 лет назад наши предки, народ Убанги-Шари, благодаря своей вере, героизму и самопожертвованию, 1 декабря 1958 года создали Центрально-Африканскую Республику - наше общее наследие, нашу гордость и наше будущее <…>. В эти памятные моменты наши мысли обращаются к нашим отцам-основателям, тем провидцам, которые превратили страдания колонизации в мужество, зависимость в достоинство, а народ, долгое время находившийся под гнетом и угнетением, - в гордый и суверенный народ", - сказано в обращении президента к нации, опубликованным на официальной странице администрации президента. Также Туадера в своем обращении поблагодарил иностранных партнеров за вклад в стабилизацию обстановки в ЦАР.

"Мы также обязаны этой стабильностью российско-руандийским союзным силам, которые каждый день, к сожалению, рискуя своей жизнью, приходят нам на помощь и гарантируют стабильность и преемственность институтов республики", - отметил он.

Поздравление с Днем республики

Директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поздравил народ ЦАР с Днем республики и напомнил, что на предстоящих президентских выборах обеспечивать безопасность будут российские специалисты.

"С гордостью хочу отметить, что СОМБ продолжает вносить весомый вклад в защиту с трудом отвоеванных страной свободы и независимости. Наша помощь в вопросах укрепления безопасности была особенно востребована в конце 2020 - начале 2021 года, когда в стране проходили президентские выборы и центральноафриканцам пришлось столкнуться с угрозой вооруженного захвата власти", - сказано в заявлении Иванова в Telegram-канале СОМБ.

Президент России Владимир Путин отправил Туадера поздравительную телеграмму, сообщается в Telegram-канале посольства России в ЦАР.

"Президент Российской Федерации отметил, что отношения между нашими странами носят дружественный характер. В. В. Путин также выразил уверенность в том, что сотрудничество и впредь будет развиваться в различных сферах - на благо народов двух стран, а также в интересах безопасности и стабильности на африканском континенте", - отметили в посольстве.