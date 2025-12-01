МО Литвы: истребители НАТО в ноябре 11 раз сопровождали военные самолеты РФ

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение ноября 11 раз сопровождали российские военные самолеты у воздушных границ балтийской республики. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

"Первое сопровождение состоялось 5 ноября. В течение каждой из недель истребители поднимались для этого в воздух от трех до четырех раз", - говорится в сообщении.

Процедура воздушного сопровождения является обычной контрольной мерой. В августе силы НАТО прибегли к ней 11 раз, в сентябре - 23 раза, в октябре - 15 раз.

С начала августа на литовской авиабазе на основе ротации был размещен контингент ВВС Испании и Венгрии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon и четырьмя истребителями Gripen. 27 ноября венгерские пилоты свое ротационное пребывание завершили. Для испанских пилотов это девятая миссия в Литве.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители государств - членов альянса дислоцируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.