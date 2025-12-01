Мэр Шяуляя настаивает на возобновлении работ по перезахоронению советских солдат

Артурас Висоцкас выразил сомнения по поводу того, что в силу погодных условий невозможно вести обязательные археологические работы и эксгумацию останков

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Мэр города Шяуляй в Литве Артурас Висоцкас считает необходимым возобновление работ по перезахоронению с центральной городской площади останков советских воинов. Об этом он заявил агентству BNS.

Градоначальник выразил сомнения по поводу того, что в настоящее время в силу погодных условий невозможно вести обязательные археологические работы и эксгумацию останков. "Действительно ли нельзя копать? Не уверен. Температура стоит плюсовая. Хотелось бы сделать все оперативно", - сообщил он.

Группа археологов, которой поручена работа, получила от департамента культурного наследия рекомендацию о ее приостановке и возможности проведения лишь в теплое время года - с 1 марта.

Останки советских воинов, захороненных неподалеку от собора Святых Петра и Павла, намечено перенести в район кладбища Гинкунай, где уже есть место подобного погребения. Сейм (парламент) узаконил такие действия в отношении захоронений, "признанных пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию", а правительство Литвы утвердило порядок проведения и финансирования работ.

По данным мэрии Шауляя, более 80% жителей города, принявших участие в опросе общественного мнения, одобрили перенос из центра останков 52 советских воинов.