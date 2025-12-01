Мерц подтвердил, что вопрос о репарациях Польше для Берлина юридически закрыт

При этом канцлер ФРГ отметил, что работа по сохранению памяти и осмыслению событий тех дней для немцев "никогда не будут завершена"

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает юридически и политически закрытым вопрос репарационных требований Польши к Германии за преступления национал-социалистов во время Второй мировой войны. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине. Под их председательством в столице ФРГ проходят 17-е германо-польские межправительственные консультации.

"Позиция правительства ФРГ на этот счет известна - ее придерживались и предыдущие правительства. Вопрос репараций, с германской точки зрения, юридически и политически уже много лет назад окончательно закрыт", - сказал Мерц. В то же время он подчеркнул, что работа по сохранению памяти и осмыслению событий тех дней для немцев "никогда не будут завершена".

Польские власти (в период правившей в республике в 2015-2023 годах партии "Право и справедливость") 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). Позднее занимавший тогда пост главы МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсации. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское руководство отказалось от требования компенсации в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для покрытия ущерба.