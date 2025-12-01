Эксперт Манготт: ситуация для Киева ухудшается

Украина "стала нестабильной из-за коррупционного скандала", испытывает значительные проблемы с пополнением ВСУ и финансированием, отметил австрийский политолог

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Ситуация для властей в Киеве может стать еще хуже, именно они должны быть заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине путем мирных переговоров. Такое мнение высказал австрийский политолог, эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт в интервью газете Berliner Zeitung.

"Мы должны учитывать то, что Россия не нуждается в переговорном решении, - считает он. - Россия - это также подчеркивал [президент России] Владимир Путин - может и дальше вести эту войну, тогда ее цели будут достигнуты как раз военным путем". "Именно Украина сейчас нуждается в переговорном решении, ведь она, с военной точки зрения, находится в оборонительном состоянии", - полагает политолог. Манготт обратил внимание на то, что Украина "стала нестабильной из-за коррупционного скандала", испытывает значительные проблемы с пополнением ВСУ и финансированием. Он назвал при этом "каплей в море" помощь от МВФ и отметил, что "Украина нуждается в европейских деньгах, но сейчас не похоже на то, что они быстро появятся".

"Как минимум пока дело не дойдет до использования замороженных российских активов", - заявил эксперт. По его словам, без этих средств уже в апреле 2026 года не будет гарантии продолжения финансирования Украины. Манготт отметил, что другие варианты, например, увеличение странами ЕС госзадолженности ради Украины, не находят поддержки в Европе.

"Положение Украины может ухудшиться. Европа считает, что Украину нужно поддерживать так долго, пока ее переговорная позиция не улучшится, пока она не станет сильнее. Но никто не может реально показать, как это произойдет", - продолжал Манготт. Политолог заявил, что не верит в успех украинской армии.

"Существует большой риск того, что политическая нестабильность на Украине будет расти", - отметил эксперт, указав на то, что Владимир Зеленский "находится в сложной ситуации", в том числе после отставки с поста главы его офиса Андрея Ермака. "Популярность Зеленского падает, потому что его связывают с коррупционным скандалом", - сказал он. По мнению Манготта, от этих подозрений будет трудно избавиться, и в конечном итоге страна может скатиться в хаос, особенно, если подозрения в отношении Зеленского станут "конкретнее".

Манготт подчеркнул, что не видит ничего, что могло бы укрепить позиции Киева. В то же время он отметил, что европейцы, со своей стороны, не должны жаловаться на то, что их не привлекают к переговорам по Украине, так как они "имели почти четыре года для запуска собственной переговорной инициативы, но не сделали этого".