Эксперт Мукерджи: РФ и Индии нужно развивать связи между людьми

Бывший постпред Индии при ООН отметил, что в сферах политики, экономики, обороны и науки между странами налажены хорошие контакты, которые развивались десятилетиями и успешно поддерживаются

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Индии достигли такого уровня развития, когда необходимо больше внимания уделять связям между людьми и взаимодействию молодежи. Об этом заявил на конференции экспертного центра Observer Research Foundation бывший постпред Индии при ООН (2013-2015) Асоке Мукерджи.

Комментируя предстоящий в Нью-Дели российско-индийский саммит, эксперт отметил, что в сферах политики, экономики, обороны и науки между Индией и Россией налажены хорошие контакты, которые развивались десятилетиями и успешно поддерживаются. "Сейчас крайне важно привлечь к этим отношениям людей", - сказал он, пояснив, что в Индии часто доминирует западный нарратив, когда речь заходит о России.

"В Индии очень мало знают о том, что такое Россия на самом деле", - указал эксперт, выступив за развитие диалога в формате "от человека к человеку".

Как напомнил Мукерджи, в 2020 году был организован российско-индийский форум "От Волги до Ганги. Диалог цивилизаций", к которому присоединились представители гражданского общества, неправительственные организации, экспертное сообщество. "Однако пандемия COVID-19 прервала эту работу. Я думаю, пришло время ее возобновить, и надеюсь, что на предстоящем саммите это произойдет", - отметил он.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит. Как подчеркнули в Кремле, визит имеет важное значение, поскольку дает возможность всесторонне обсудить обширную повестку российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы.