Германия вернула Польше 73 исторических документа времен Тевтонского ордена

Среди них оригинальные папские грамоты, а также документы, касающиеся дипломатических усилий и военных конфликтов

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Германия вернула Польше 73 исторических документа, которые датируются временным периодом с 1215 по 1466 год. Об этом сообщила пресс-служба госминистра по вопросам культуры и СМИ ФРГ Вольфрама Ваймера.

Среди них оригинальные папские грамоты, а также документы, касающиеся дипломатических усилий и военных конфликтов между Тевтонским орденом и Польшей. До Второй мировой войны они хранились в одном из архивов в Варшаве, а во время оккупации Польши нацисты перевезли их в Германию. Позже они попали в собрание тайного государственного архива Прусского культурного наследия.

Кроме того, стороны договорились о передаче польской стороне части скульптуры, а именно, головы Святого Иакова Старшего, фрагмент которой, предположительно, был вывезен из замка Мариенбург недалеко от Гданьска в 1950-е годы.

Церемония передачи состоялась во время 17-х германо-польских межправительственных консультаций, которые в понедельник проходят в столице ФРГ.