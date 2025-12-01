Замгоссекретаря США Ландау примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау нанесет визит в Бельгию с 2 по 3 декабря, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента.

"Заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау 2-3 декабря посетит Брюссель (Бельгия) для участия в заседании министров иностранных дел стран НАТО. Он рассчитывает обсудить приоритеты альянса в области безопасности, в том числе увеличение союзниками инвестиций в оборону и полное выполнение обязательств, принятых на саммите в Гааге", - сказано в документе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Как говорилось в материале, это является "крайне необычным", так как понижение уровня американской делегации "еще более остро поставит вопрос о приверженности Вашингтона безопасности Европы".