В Польше считают, что Варшава не получила от Германии компенсацию за Вторую мировую
БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Поляки считают, что их страна не получила от Германии компенсацию за нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
"Все мы в Польше считаем, что не получили от Германии компенсации за потери и преступления времен Второй мировой войны", - сказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. По его словам, в позиции Берлина ничего не поменялось, германские власти продолжают придерживаться "формального акта, подписанного в 50-е годы".
Кроме того, польский премьер добавил, что он будет добиваться того, чтобы Берлин оказал поддержку еще живущим полякам, пострадавшим от нацистской оккупации. В этой связи Туск проинформировал, что в случае отсутствия решения со стороны Германии польские власти рассмотрят в 2026 году оказание такой помощи из бюджета страны.
Польские власти (в период правившей в республике в 2015-2023 годах партии "Право и справедливость") 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). Позднее занимавший тогда пост главы МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсации. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское руководство отказалось от требования компенсации в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для покрытия ущерба.