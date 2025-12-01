В Польше считают, что Варшава не получила от Германии компенсацию за Вторую мировую

Польский премьер Дональд Туск отметил, что он будет добиваться того, чтобы Берлин оказал поддержку еще живущим полякам, пострадавшим от нацистской оккупации

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Поляки считают, что их страна не получила от Германии компенсацию за нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"Все мы в Польше считаем, что не получили от Германии компенсации за потери и преступления времен Второй мировой войны", - сказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. По его словам, в позиции Берлина ничего не поменялось, германские власти продолжают придерживаться "формального акта, подписанного в 50-е годы".

Кроме того, польский премьер добавил, что он будет добиваться того, чтобы Берлин оказал поддержку еще живущим полякам, пострадавшим от нацистской оккупации. В этой связи Туск проинформировал, что в случае отсутствия решения со стороны Германии польские власти рассмотрят в 2026 году оказание такой помощи из бюджета страны.

Польские власти (в период правившей в республике в 2015-2023 годах партии "Право и справедливость") 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). Позднее занимавший тогда пост главы МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсации. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское руководство отказалось от требования компенсации в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для покрытия ущерба.