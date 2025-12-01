Президент Израиля признал, что вопрос о помиловании Нетаньяху "вызывает споры"

Израильский премьер-министр обвиняется по трем коррупционным делам

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильский президент Ицхак Герцог признал, что вопрос о помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху "вызывает споры" в стране, и пообещал рассмотреть соответствующее прошение главы кабмина "максимально корректно".

"Вопрос о прошении о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху, несомненно, вызывает споры и глубоко беспокоит многих людей в стране", - заявил Герцог. Прошение премьера "будет рассмотрено максимально корректно и точно", подчеркнул израильский президент, отметив, что, принимая решение, он "будет исходить исключительно из интересов Государства Израиль и израильского общества"

Нетаньяху 30 ноября подал Герцогу прошение о помиловании по делам о коррупции. В специальном видеообращении к нации премьер вновь отверг свою вину - по его версии, выявленные в ходе длящегося почти шесть лет судебного процесса показания и доказательства оправдывают его и разрушают аргументы обвинения. По словам Нетаньяху, он давно размышлял о том, чтобы подать прошение о помиловании, и чашу весов в пользу этого решения склонило требование судей трижды в неделю являться для дачи показаний в суд. Он также напомнил о заявлениях президента США Дональда Трампа, неоднократно выступавшего за его помилование.

Нетаньяху обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тысяч шекелей ($213 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение его политики и во взяточничестве с целью продвижения проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину. Показания в суде премьер начал давать в декабре 2024 года.

Утром 30 ноября канцелярия израильского президента Ицхака Герцога сообщила, что Нетаньяху подал через своего адвоката Амита Хадада официальное письмо с прошением о помиловании. Это обращение теперь будет передано на рассмотрение в Министерство юстиции Израиля, после чего будет возвращено в канцелярию Герцога, который будет принимать окончательное решение с учетом мнений уполномоченных сотрудников Минюста.