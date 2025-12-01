ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лукашенко детально проинформировали об инциденте с литовским БПЛА

Президент Белоруссии уже дал необходимые поручения Комитету госбезопасности и всем иным необходимым структурам, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт
Редакция сайта ТАСС
16:29
обновлено 16:34

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко детально проинформирован об инциденте с литовским БПЛА и уже дал необходимые поручения Комитету государственной безопасности и всем иным необходимым структурам. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Президент абсолютно и детально проинформирован по данному вопросу, все указания отданы. Комитет государственной безопасности и все иные необходимые структуры действуют согласно полученным поручениям", - сказала она. 

