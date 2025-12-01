Лукашенко детально проинформировали об инциденте с литовским БПЛА
МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко детально проинформирован об инциденте с литовским БПЛА и уже дал необходимые поручения Комитету государственной безопасности и всем иным необходимым структурам. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Президент абсолютно и детально проинформирован по данному вопросу, все указания отданы. Комитет государственной безопасности и все иные необходимые структуры действуют согласно полученным поручениям", - сказала она.