Лукашенко детально проинформировали об инциденте с литовским БПЛА

Президент Белоруссии уже дал необходимые поручения Комитету госбезопасности и всем иным необходимым структурам, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко детально проинформирован об инциденте с литовским БПЛА и уже дал необходимые поручения Комитету государственной безопасности и всем иным необходимым структурам. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Президент абсолютно и детально проинформирован по данному вопросу, все указания отданы. Комитет государственной безопасности и все иные необходимые структуры действуют согласно полученным поручениям", - сказала она.