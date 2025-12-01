Депутат Железняк: трибуну Рады заблокируют во время заседания 2 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Оппозиционные украинские депутаты намерены блокировать трибуну Верховной рады во время заседания во вторник. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

"Также уже объявили, что снова будет заблокирована трибуна с начала пленарного заседания во вторник", - написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что ни одна фракция, кроме правящей партии "Слуга народа, "не голосует по состоянию на данный момент за бюджет 2026 года". По словам Железняка, и внутри партии Владимира Зеленского нет однозначного мнения по поддержке бюджета: "Где-то голосов 120 максимум".

По регламенту рассмотрение проекта бюджета на 2026 год во втором чтении должно было завершиться к 20 ноября, а окончательное принятие документа - до 1 декабря. Однако работу над ним пришлось прервать из-за кризиса, спровоцированного публикацией материалов по коррупционному "делу Тимура Миндича", в котором замешано окружение Зеленского, в частности бывший глава его офиса Андрей Ермак. 19 ноября Рада отправила в отставку глав Минюста и Минэнергетики Германа Галущенко и Светлану Гринчук. После этого парламент на неопределенное время "перешел в режим консультаций", пленарные заседания не проводятся. 28 ноября Зеленский отправил в отставку Ермака, чего требовали ряд депутатов Рады. Зеленский в тот же день заявил, что рассчитывает на своевременное принятие бюджета на 2026 год.