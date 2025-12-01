Трамп призвал Израиль поддерживать диалог с властями Сирии

Ситуация на Ближнем Востоке является важной "исторической возможностью", подчеркнул американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает крайне важным поддержание Израилем диалога с новыми властями Сирии.

"Очень важно, чтобы Израиль поддерживал прочный и искренний диалог с Сирией, и ничто не помешало последней превратиться в процветающее государство", - написал он в Truth Social.

Как отметил американский лидер, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке является важной "исторической возможностью".

Израиль ввел свои войска в буферную зону и на сирийскую сторону горы Хермон в декабре 2024 года после смены власти в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил это тем, что соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу.

17 сентября министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер при посредничестве и участии спецпредставителя США Тома Баррака провели в Лондоне переговоры. Согласно данным Syria TV, стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении сил на Голанских высотах 1974 года.

После этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика в ближайшее время может подписать соглашение по безопасности с Израилем, однако такой шаг "никоим образом не означает нормализацию отношений" с еврейским государством или присоединение Дамаска к Авраамовым соглашениям. Однако, по информации телеканала Al Arabiya, дальнейшие консультации по договору зашли в тупик.